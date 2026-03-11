EDITORIAL : La proyección del país

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) inauguró ayer cinco ferias comerciales internacionales que se convierten no solamente en una vitrina de proyección del país, sino también en una plataforma de negocios internacionales con impacto local.

La Expocomer, Expo Logística, Expo Turismo, Expo Tech y Expo Eléctrica se desarrollarán en el Centro de Convenciones de Amador, poniendo de relieve las ventajas logísticas de Panamá y su privilegiada posición geográfica e interconexión.

Estamos en el mejor momento para acelerar la modernización del país, retomar la operación minera, reactivar las obras públicas paralizadas y reconfirmar proyectos como el teleférico en San Miguelito o el tren hasta Chiriquí. Cinco ferias internacionales permiten impactar en la economía.