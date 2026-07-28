EDITORIAL : La nueva era de Perú

Keiko Sofía Fujimori Higuchi asume la presidencia de Perú. Llegó al poder en su cuarto intento en una nación fraccionada, pero con un gran potencial. Panamá y Perú comparten desde los tiempos de la colonia española, lazos históricos, políticos y económicos importantes. Hija del expresidente Alberto Fujimori, gobernará una nación que ha enfrentado una inestabilidad política, seguida de destituciones y juicios a presidentes electos o designados. Administradora de Empresas, educada en Boston y Columbia en Estados Unidos, se ha comprometido en reconciliar a su país, transformar el sistema político, combatir la corrupción, la delincuencia y la migración ilegal. “Ho y comienza una nueva etapa en Perú”, ha dicho una entusiasta Fujimori. Reducir la pobreza y “mano dura” contra el crimen son reclamos ciudadanos que Fujimori hizo parte de sus promesas de campaña. Será un gran desafío convencer al país que tiene las fórmulas correctas para lograr que Perú recupere su grandeza.