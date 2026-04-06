EDITORIAL : La moda es el ahorro

Los incrementos en los precios de los combustibles y el gas no tendrán un pronto final.

Ante la incertidumbre y la presión que generan estas subidas, además de las medidas que ha adoptado el gobierno del Presidente José Raúl Mulino, están las que la empresa privada está obligada a adoptar por este escenario que, aunque sea temporal, tiene un impacto que no estaba previsto.

Igualmente, los propios ciudadanos que son usuarios de servicios públicos y clientes tendrán que hacer lo propio para reducir su consumo en electricidad y combustibles y como está ocurriendo en el mundo, ajustarse el “cinturón”.

Lo que vivimos hoy es inédito porque se trata de un efecto en cadena con daños directos y colaterales en la vida diaria. Sin egoísmos, atajos conspirativos u oportunistas, la crisis se debe enfrentar con mucho coraje.