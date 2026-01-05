EDITORIAL : La caída de Maduro

Nicolás Maduro ya no es el dictador. En una operación quirúrgica, capturó al auto proclamado presidente en una operación relámpago que dejó al chavismo contra la espada y la pared.

Ahora, las fuerzas que continúan controlando el poder, incluyendo al ejército, deberán negociar un proceso de transición para que Venezuela avance hacia una democracia plena. Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez y los voceros del régimen deben entender que reconocer la voluntad del pueblo venezolano en las urnas es el primer paso para lograr que los acontecimientos no deriven en mayores conflictos.

Venezuela tiene hoy la importante oportunidad de salir de esta grave crisis, evitando que la confrontación con el país más poderoso del mundo, derive en nuevas consecuencias negativas, a las que ya existen.