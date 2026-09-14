EDITORIAL : Hugo Spadafora y Carlos Guzmán

El 13 de septiembre de 1985, fue encontrado el cuerpo decapitado del médico opositor Hugo Spadafora Franco. Se involucró en las luchas sociales del país y participó en las guerras de independencia de Guinea y Cabo Verde y con el Frene Sandinista en Nicaragua.

Su muerte fue ordenada por el General Manuel Antonio Noriega y aceleró la crisis que terminó con la caída del régimen el 20 de diciembre de 1989, con la invasión militar de Estados Unidos. Igualmente, el 13 de septiembre de 1987, murió asesinado en San Miguelito, durante una protesta de la Cruzada Civilista Nacional, Carlos Efraín Guzmán Baúles.

Ambos se convirtieron en mártires y héroes al mismo tiempo, de una época marcada por el golpe militar del 11 de octubre de 1968. Spadafora y Guzmán Baúles integran una lista de panameños que lucharon por la democracia y dieron sus vidas.