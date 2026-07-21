EDITORIAL : En la lucha contra el crimen

La Policía Nacional tiene en marcha un plan nacional para combatir el crimen local. Decenas de operaciones se realizan todas las semanas para poner fuera de circulación a toda clase de delincuentes, en particular asaltantes, estafadores, pedófilos, sicarios y pandilleros.

Para que el crimen se reduzca a su mínima expresión hace falta cooperación ciudadana, reforzamiento de la educación en el hogar, políticas públicas y sociales en los barrios y una educación moderna e inclusiva.

Los criminales parece que no le tiene miedo a la autoridad y están actuando, inclusive a plena luz del día, cometiendo asaltos a mano armada y otras fechorías que son captadas en videos o constatadas por testigos. La seguridad sigue siendo la principal demanda de los ciudadanos. El esfuerzo que se realiza es importante.