EDITORIAL : El tráfico y consumo de drogas

El tráfico y consumo de drogas es, en estos momentos, uno de los principales desafíos de la sociedad, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Policía Nacional. Desde hace varias décadas, innumerables pandillas se han involucrado en operaciones de tráfico de drogas, venta al menudeo y creciente consumo.

Los vendedores de drogas, en sus diversas modalidades, han penetrado las escuelas, los parques, actividades deportivas, eventos públicos, fiestas y la vida familiar. Es un criminal negocio que opera a la luz del día, burlando muchas veces a las propias autoridades encargadas de combatirlo.

Para reducir el impacto del tráfico y consumo de drogas hay que lanzar férreos operativos que desarticulen las redes de distribución, se arreste a los involucrados y se persiga el dinero ilícito que se produce con esta actividad.