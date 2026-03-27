EDITORIAL : El robo de medicamentos en la CSS

El director de la Caja del Seguro Social (CSS), Dino Mon, confirmó que en la entidad opera una red dedicada al robo millonario de medicamentos que se compran para los asegurados. No es nada nuevo. Ya en la administración de Alfredo Martiz se dieron las primeras alarmas.

La evidente debilidad de los controles internos y un excesivo mecanismo de protección de los funcionarios sospechosos de cometer delitos e irregularidades administrativas impiden sanear a una institución que quinquenio tras quinquenio aqueja la burocracia y la lentitud de sus procesos.

Para que los asegurados reciban un servicio de calidad, se deben adoptar desde ya medidas que cierren la puerta a los tramposos, tanto los de adentro como los de afuera. Mientras no se adopten decisiones radicales, los pillos no se detendrán.