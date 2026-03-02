EDITORIAL : El fantasma de la huelga

La expectativa es clara y la pregunta también. ¿Tendremos otra vez una huelga en las escuelas públicas? Este año, se tendrá que abordar la reforma educativa y atender en la justicia los reclamos de los educadores suspendidos por la huelga del año pasado, que las autoridades calificaron como ilegal o política. En los últimos treinta y cinco años se han declarado decenas de paros y huelgas en el sistema escolar pública y la mayoría de ellas han tenido motivaciones políticas. Muy pocas han estado dirigidas a mejorar el contenido académico, la diversificación de las carreras a estudiar en el futuro o la calidad de los docentes. Tampoco se ha abordado, con la seriedad que se demanda, la situación de la infraestructura escolar que todos los años se enfrenta a una terrible burocracia que demora y también paraliza.