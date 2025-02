EDITORIAL : Edad de jubilación

El incremento de la edad de jubilación ha sido la manzana de la discordia.

Los diputados de la comisión de salud de la Asamblea Nacional decidieron recomendar no hacer ningún cambio, le dieron un golpe en la yugular a la propuesta del Órgano Ejecutivo que se sustenta en la realidad de los años de retiro en el mundo, el tiempo de vida de los panameños y que miles de panameños ya en edad de retiro siguen trabajando.

En el segundo debate se tendrá que analizar cada variable para alcanzar una ley lo suficientemente sólida en el tiempo para respaldar el pago de las jubilaciones y pensiones actuales y futuras.

El proyecto de ley 163 no está inventando fórmulas que no se hayan aplicado en otros países, donde la edad de jubilación fue elevada a las sugeridas. No es popular, pero es necesario. Hay que ser responsable.