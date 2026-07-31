EDITORIAL : Delincuencia en el transporte

La masificación del transporte con los servicios del Metro y el Metrobús trajeron consigo una lacra social: los ladrones de carteras y celulares. “Carteristas”, “cancheros” o “cancheras”, se trata de particulares (hombres y mujeres) que se dedican al robo y al hurto. Se han convertido en una amenaza para los usuarios, precisamente en las horas pico o cuando se dan aglomeraciones en paradas, estaciones, vagones o autobuses. Para darle tranquilidad a los clientes, las fiscalías y las agencias de la ley, están obligados a diseñar una estrategia eficaz para identificar, capturar, anular y llevar a la cárcel a estos inadaptados. Los trabajadores reclaman que una mano dura ponga en jaque a los que están acecho de miles de trabajadores humildes, quienes luchan todos los días sin hacer trampa ni cometer un delito.