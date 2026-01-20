EDITORIAL : Con el dedo en el gatillo

El mundo anda convulso. A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y del presidente Donald Trump por detener la mayoría de las guerras conocidas (ocho en total), en diversas regiones de América, Asia, África y Europa, los conflictos armados siguen siendo de enorme preocupación para el mundo.

Algunos alimentados por las divisiones internas el narcotráfico, terrorismo, colonialismo, reclamos políticos o disputas geográficas.

Es aquí donde los líderes de las principales nacionales tienen que hacer el mayor esfuerzo para congelar la carrera armamentista, negociar el fin de los conflictos y crear condiciones de desarrollo y progreso para sus poblaciones.

La guerra, con instrumento de confrontación o conquista, nunca es buena. Se destruyen países, mueren inocentes y se abren brechas entre pueblos vecinos, difíciles de sanar.