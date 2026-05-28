EDITORIAL : Autonomía universitaria en la lupa

Las universidades públicas se enfrentan a los más importantes desafíos de este siglo. La modernización y actualización de pénsum académico, el aterrizaje de la tecnología, la inteligencia artificial, las nuevas formas de financiamiento y los alcances de la “autonomía” universitaria.

La educación estatal a nivel superior está bajo escrutinio, porque con el paso del tiempo, lo que se aprobó para proteger decisiones independientes se convirtió en una espada de Damocles, que ha permitido el abuso de una discrecionalidad finamente mal utilizada.

La autonomía universitaria no puede servir como un cobijo de la politiquería, clientelismo, maleantería, juego vivo o el nepotismo. Debemos exigir que las universidades adecúen sus estatutos a las realidades que vive el país en vez de ser meros refugios o santuarios de lo que no es decente.