Dos papayas y un Red Bull en la disputa por la corona

El Gran Premio de Las Vegas, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre, será más que una carrera. Allí se podría consolidar a uno de los tres contendientes que aún aspiran a levantar el título mundial 2025 de la Fórmul 1. Con George Russell, de Mercedes, fuera de toda posibilidad matemática, el campeonato de pilotos 2025 se reduce a tres nombres: Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren y Max Verstappen de Red Bull. Norris lidera con 390 puntos, pero su margen es frágil. Piastri lo sigue a solo 24 puntos y Verstappen, el campeón vigente que parecía intocable está a 25. Con 83 puntos aún en disputa en la temporada, cualquier error, cualquier estrategia mal calculada, podría cambiar el destino del título. Lo interesante es que ya no se trata solo de velocidad: es una batalla de estilos y mentalidades. Norris, el joven que maduró en la pista; Piastri, el estratega frío; y Verstappen, el guerrero que se resiste a ceder su trono. En un año donde todo ha sido impredecible y que no se parece en nada a la temporada anterior, nada está escrito hasta la última que se corra la última vuelta. * Periodista.