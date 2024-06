Y pensar que todo comenzó con un adiós...

Cuando nos vemos en la obligación de cerrar puertas y volver a comenzar, el mantenernos motivados no es tarea fácil.

Una y otra vez el vaivén de las olas nos arroja a la orilla del mar, y la confusión y el miedo comienza a fluir por nuestras venas, el enfrentándonos a esa pérdida irreparable, diciendo adiós a ese amor, una ilusión o un recuerdo amado.

En ocasiones hemos esbozado un proyecto y nos percatamos lo roto que está y lo más sabio sería regresar a donde todo comenzó.

A lo largo de la vida nos enfrentaremos a momentos significativamente difíciles, como la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo o una ruptura. Sin embargo, siempre tendremos la oportunidad de reinventarnos sin importar el tiempo.

En algún momento de mi vida leí una de las frases del Maestro Eckhart [Eckhart de Hochheim, sacerdote, teólogo y filósofo alemán, 1260-1328] que decía así: “Debes de estar dispuesto a ser un principiante en cada una de tus mañanas”.

Filipenses 3:13 [Biblia], Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago: me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. * Docente.