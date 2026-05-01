Día del trabajo: en tiempos de la automatización

Cada 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador, una fecha que trasciende al descanso y se convierte en memoria colectiva. Nació de luchas obreras por jornadas justas, salarios dignos y condiciones humanas, nos recuerda que los derechos no son concesiones, sino conquistas. Hoy, en un mundo marcado por la automatización, la economía de plataformas y la precariedad silenciosa, la fecha invita a preguntarnos qué significa trabajar con dignidad.

El empleo ya no es solo fábrica u oficina; también es cuidado, creatividad y esfuerzo invisible. Sin embargo, persisten brechas: informalidad, desigualdad salarial y falta de protección social. Honrar esta fecha exige más que discursos: requiere políticas públicas coherentes, empresas responsables y ciudadanos conscientes.

Celebrar al trabajador es reconocer su aporte cotidiano al tejido social, desde quien construye ciudades hasta quien sostiene hogares. Es también abrir conversación sobre el futuro laboral y la necesidad de adaptarnos sin perder derechos. Porque tras cada avance, hay manos que lo hicieron posible. Recordar que la justicia laboral es base de democracias sólidas y economías sostenibles, donde quede atrás en la transformación.