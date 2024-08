Desapego y desprendimiento emocional

“Cerré los ojos y le pedí un favor al viento: llévate todo lo que no sea necesario. Estoy cansado de equipaje pesado que no me deja avanzar. De ahora en adelante, sólo quiero llevar lo quepa en mi bolsillo y en mi corazón”. - Mario Benedetti, escritor uruguayo, 1920-2009.-

El valor del desprendimiento y el desapego nos permite obtener un mayor discernimiento al momento de darle valor a lo que tenemos.

Dicen que “el dinero es un buen servidor, pero mal amo”, en ocasiones puede despertar apegos, consecuentemente el desprendimiento es el mejor antitóxico contra la fijación material que nos aparta de la avaricia.

Desapego y desprendimiento nos permite ponernos al servicio de los demás, nos propone superar el egoísmo y la indiferencia, nos promete paz interior y colocar nuestro corazón hacia las personas y no hacia las cosas.

Y en el amor... Solemos ser conscientes de la esclavitud emocional a la que nos sometemos cuando nuestro corazón se fractura, la esclavitud emocional oprime.

“Prefiero tenerte en mi vida, que necesitarte en ella”, en el amor, cada quien es responsable por lo que siente, y no puede culpar al otro por eso. Nadie pierde porque nadie se posee, sabiendo que tenemos lo más bello del mundo sin poseerlo.

* El autor es docente.