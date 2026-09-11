De Punta Paitilla a Albrook

La aviación en Panamá guarda mucha historia. Esta actividad surgió en el año 1933 con el funcionamiento del Aeropuerto de Patilla, nombre con el cual inicio operaciones en el pleno centro de la ciudad capital por décadas. Siendo una terminal área con operaciones de vuelos domésticos hacia el interior del país. Este aeródromo estuvo ubicado en los terrenos donde, actualmente se construyó el Centro Comercial Multiplaza, Punta Paitilla.

El Aeropuerto de Patilla, se convirtió en el pionero de la aviación panameña. Los jóvenes de aquella época que soñaban en convertirse en piloto aviador recibían capacitación por instructores que tenían un avanzado conocimiento en navegación área. En el año 1934 el pionero de la aviación Marco A. Gelabert, funda la primera escuela de aviación.

Este aeródromo con el avanzar el tiempo y con el crecer la actividad aeronáutica, se quedó chico tras el inició de vuelos internacionales. En los 1970 1990 el desarrollo inmobiliario del sector de Punta Paitilla empuja a las autoridades de gobierno a buscar otra área para la aviación.

Nosotros que laboramos en los años 1994 1999 como jefe de prensa en la Dirección de Aeronáutica Civil, fuimos testigos de los pasos que se dieron, siendo el director Licenciado Eustacio Fábrega López, cuya administración bajo el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares, se decide su traslado al sector de Albrook.

Cerró operaciones el 4 de enero de 1999, fue un acto nostálgico. Todo este proceso estuvo coordinado por la administración del Lic. Fábrega. Como subdirector General Capitán Miguel “Mike” Von Seidlitz, y el jefe de Seguridad Aérea Capitán Julio Hernández. Recordamos al Ingeniero Gregorio Montecer, como asesor fue una persona cable en las acciones a tomar.