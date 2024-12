Cuídelos, evite ponerlos en peligro

Es usual que durante las épocas de fiestas navideñas ocurran accidentes en casa y unos de las más frecuentes son las quemaduras en los niños. Evitemos por favor, que esto suceda, como adultos responsables debemos cuidarlos y explicarles que la pirotecnia no es un juego cualquiera, que representa un riesgo para su vida e incluso en los adultos es peligroso. Los niños no deben tener nada de estos dispositivos a su alcance. Guarde los fósforos y los encendedores bajo llave, enseñe a los niños que los fósforos y los encendedores no son juguetes. Reitero que el cuidado debe ser extremo repítales a sus pequeños que los niños no juegan con fuegos artificiales o bengalas ni están cerca de ellos.

Seguro en algún momento de su vida se ha quemado con un fósforo o aceite caliente, y sabe lo doloroso que es eso, es una sensación entre dolor y ardor. Ahora piense en su niño que se queme, cree que eso es tolerable para ellos, claro que no, por lo que debe prestarle mucha atención al tema. Los niños son traviesos, no le pierda la vista. Que estas fiestas decembrinas sean motivo de felicidad y no de corredera y tristeza. * Periodista.