Cuando el confidente ya no es de papel, sino es un algoritmo

Lilibeth E. Mendoza Corro
04 de marzo de 2026

En otros tiempos los jóvenes escribían en un diario. Allí se volcaban sus inseguridades, conflictos, amores frustrados, miedos y sus emociones más íntimas. ¡El papel no respondía! pero obligaba a pensar. Hoy, el confidente tiene código. Es un algoritmo y le llamamos Inteligencia Artificial.

Cada vez más jóvenes le cuentan a la Inteligencia Artificial lo que antes se escribía en un cuaderno o se contaba a un amigo. Se le habla a la IA de las amistades que duelen, de comentarios que hieren, de la culpa por vivir atrapados en el móvil, etc. En la búsqueda de ayuda a entender sus situaciones. La usan como analista emocional, como espejo racional que les organizan lo que sienten.

Pero aquí está la inquietud; cuando la primera orientación ante un conflicto ya no es una conversación humana, sino una respuesta generada por código, algo profundo está cambiando. ¿Estamos formando una generación más reflexiva o más dependiente de la validación digital?

La inteligencia artificial, no se cansa y siempre responde. Precisamente por eso seduce. El desafío no es prohibirla, sino enseñar a usarla con criterio y equilibrio.

¿Qué tipo de intimidad estamos construyendo en la era de las máquinas que nos escuchan?

* La autora es consultora tecnológica.

