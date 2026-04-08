El Tercer Congreso Interamericano de Locutores se celebró en la ciudad de Panamá los días 13 al 16 de diciembre de 1956. Organizado por la Asociación Interamericana de Locutores, bajo los auspicios de la Asociación Panameña de Locutores (APL), con Lorenzo Sánchez Galán, presidente de Panamá; vicepresidente, Rubén Marín Kall de México y el secretario-tesorero, Celso Contreras Polo de la APL.

Con el patrocinio del presidente de la República de Panamá, Don Ernesto De la Guardia Jr., asistieron locutores de México, Cuba, Honduras, Nicaragua, Chile, Jamaica y El Salvador. Delegados Observadores de Buena Voluntad: Locutores de España, Francia y Estados Unidos. El temario de este Congreso de Locutores fue el siguiente: 1.- Libertad de Expresión. 2.-El Locutor como profesional. 3.- Seguro de vida acordado por el Segundo Congreso Interamericano de Locutores celebrado en Cuba. 4.-Intercambio de Locutores Comerciales entre países de América. 5.- Creación de escuelas de locutores en cada país de América.

En el Tercer Congreso Interamericano de Locutores, celebrado en Panamá, fue evidente el ansia que existía entre todos los locutores de la época, de conocerse y de ayudarse, no solamente de los que empleaban el idioma español en sus transmisiones, sino los que hasta ese momento estuvieron alejados de Latinoamérica por razones de lenguaje y de distancia. * El autor es comunicador social.