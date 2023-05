Como engañan al usuario o consumidor

Cuando viajamos a lugares del interior que sabemos tienen problemas de señal para los equipos celulares, por lo regular tratamos de conseguir una telefónica que a través de un plan de prepago pueda ayudarnos con el tema de comunicación en redes teniendo una data ilimitada, pagando unos días o una semana por el valor de cinco dólares.

En las últimas tres semanas he ido a un lugar que tiene ese tipo de problema, por lo que hago mi recarga prepago de cinco dólares que supuestamente me debe dar data ilimitada por siete días. No entendía porque hacía la recarga y en un día o menos de un día al usar el celular en alguna app se consumía la data que según la publicidad es ilimitada. Producto de lo que me ocurría llamé al servico de atención al cliente para que me informaran porque me ocurría que la tarjeta se acababa mucho antes de los siete días siendo ilimitada.

Mi sorpresa no se hizo esperar cuando el agente que me atendió me explicó de la forma normal posible que lo que pasaba es que la data es ilimitada por siete días o por el consumo de 1.5 giga. Como es posible que empresas que cobran y ganan millones de dólares prestando este servicio tengan que engañar a los consumidores de esta forma. Las autoridades deben velar porque este tipo de faltas e irregularidades que prejudican directamente el bolsillo del consumidor no sigan ocurriendo.

Lo que me ocurrió, que acabo de relatar en líneas anteriores, no es más que una publicidad engañosa que es sancionada por la Ley 45 de protección al consumidor. Cuando se usa vocablos como ilimitados la mente del consumidor o usuario piensa y es así definitivamente, que el servicio no se agota o acaba hasta cuando no pase un periodo de tiempo. Por ejemplo usted me puede vender un servicio ilimitado de data diciéndome que será ilimitado por tantos días, al culminar esos días el mismo se acaba.

Lo que usted no puede, y es totalmente violatorio a la Ley 45, es hacer una publicidad que diga que el servicio es ilimitado por siete días o “cuando se consuma 1.5 giga”. Desde el momento que se manifiesta que el servicio se puede acabar al consumir 1.5 giga, el mismo nunca fue ilimitado y la publicidad es falsa, confusa y engañosa.

La empresas no pueden pretender que este tipo de comportamiento debe ser tolerado por el consumidor o usuario.

El mismo es un engaño en donde se trata de sacar provecho con una publicidad engañosa que confunde al que la escucha o lee, y de esa manera compra algo que no era lo que pensaba. Solamente hay que sacar cálculos de cuantas personas no compraran esta tarjeta de data ilimitada cuando no lo es y al final les birlaron su dinero al adquirir algo que no era lo que contenía la publicidad que lo llevó a la compra.

Se deben revisar estas publicidades para que nadie caiga en este tipo de trampas que le desmejoran su economía y las autoridades correspondientes sancionar de manera ejemplar a las telefónicas que lo estén haciendo. En este caso específico la que promociona ese plan es TIGO. Cambien esa publicidad que no beneficia a nadie solamente a ustedes. Estamos convencidos que existen otras telefónicas que hay que revisarles todas sus publicidades para que estas situaciones no sigan ocurriendo.

*Abogado y exadministrador de ACODECO.