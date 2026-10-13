Ciberseguridad: reto de garantizar igualdad de oportunidades

Cada vez que una empresa sufre un ataque informático o una institución pierde acceso a sus servicios, queda claro que Panamá necesita más personas preparadas para proteger su mundo digital. En esa tarea, desaprovechar el talento femenino no es una opción.

Una investigación de la Universidad de Panamá, publicada en una revista científica indexada, recogió las experiencias de 93 mujeres vinculadas con la ciberseguridad y la tecnología. Entre las participantes, el 83.8 % señaló haber contado con pocos referentes femeninos o ninguno durante su formación, y el 80.6 % manifestó sentir que debía demostrar más competencias que sus colegas masculinos. Son percepciones de esta muestra, no cifras de todo el país, pero merecen atención.

Incorporar y retener más mujeres significa ampliar el grupo de especialistas capaces de prevenir fraudes, proteger datos personales y defender servicios esenciales. También significa que nuevas generaciones puedan verse representadas en una profesión decisiva.

Universidades, empresas y redes como WoSEC Panamá pueden abrir caminos mediante mentorías, formación y procesos de contratación y ascenso basados en capacidades. Panamá no puede darse el lujo de desperdiciar talento: abrir oportunidades a más mujeres también fortalece nuestra seguridad digital colectiva.