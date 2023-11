Beneficios de las vacunas a lo largo de toda la vida

De acuerdo con la OPS [Organización Panamericana de la Salud], los beneficios de las vacunas se extienden a lo largo de toda la vida. Las vacunas pueden prolongar la esperanza de vida al prevenir la muerte, y mejorar la calidad de vida al prevenir enfermedades y discapacidades.

En ese contexto, comparto breve resumen de traducción libre de la introducción y conclusiones del documento técnico de la OPS titulado “Building better immunity: A life course approach to healthy longevity”, y los invito a su lectura completa para ayudarnos a fortalecer nuestro programa de vacunación, el cual, como veremos al final, beneficia a todos los grupos de edad, lo que, combinado con otros servicios de salud esenciales para cada grupo de edad puede crear una sinergia adicional para maximizar los cambios para una vida larga y saludable para las personas.

Todos los beneficios de las vacunas se extienden a lo largo de toda la vida. Las vacunas pueden prolongar la esperanza de vida al prevenir la muerte y mejorar la calidad de vida al prevenir enfermedades y discapacidades. Al reducir la carga y la transmisión de enfermedades infecciosas, especialmente entre niños menores de 5 años, las vacunas han salvado millones de vidas. Sin embargo, a medida que la esperanza de vida sigue aumentando, es importante reconocer que la amplia gama de vacunas disponibles debe administrarse en diferentes momentos del curso de la vida.

En 2019, la población mundial de adultos mayores de 65 años superó por primera vez a la población de niños menores de 5 años. En la Región de las Américas, 164 millones de personas tenían más de 60 años en 2019 y se estima que esa cifra superará los 310 millones en 2050. Nunca antes ha habido una sociedad con esta distribución de edades. Al reconocer las oportunidades y los desafíos asociados con esta tendencia en la esperanza de vida, es necesario maximizar el impacto de intervenciones efectivas de salud pública, como la vacunación, que pueden contribuir a vivir vidas y trayectorias más saludables.

* El autor es médico.

** Fragmento del texto tomado en el sitio web: https://elblogdejorgeprosperi.com