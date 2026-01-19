Arias: Cuando innovar deja de ser opción y se convierte en decisión

En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá estamos convencidos de que el país avanza cuando sus empresas se atreven a dar un paso más. Cuando deciden hacer las cosas distintas, hacerlas mejor y no quedarse en la comodidad de lo conocido. Por eso queremos hacer una invitación clara y directa al sector productivo panameño: las inscripciones al Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2025 están abiertas y cierran el 26 de enero.

La innovación no es un lujo ni una palabra de moda. Es una herramienta concreta para competir, crecer y generar empleo. Y lo decimos con total claridad: este premio está abierto a empresas de todos los tamaños, y de todos los sectores productivos. En Panamá, innovar no depende del tamaño de la empresa, sino de la decisión de mejorar.

Este reconocimiento no nace de la improvisación. Son 19 años de trabajo continuo junto a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), construyendo una cultura que impulsa a las empresas a transformar ideas en resultados. A lo largo de este camino, cientos de empresas panameñas han demostrado que sí es posible innovar cuando se apuesta por el talento, la creatividad y la mejora constante de procesos, productos y servicios.

Cuando hablamos de innovación, hablamos de impacto real. De empresas que producen mejor, que usan la tecnología con propósito, que optimizan recursos y que entienden que poner a las personas en el centro también es innovar. Hablamos de competitividad, de productividad y, sobre todo, de empleo. En la Cámara estamos convencidos de que no hay mejor política social que un empleo digno y formal, y la innovación es una de las vías más efectivas para lograrlo.

El Premio Nacional a la Innovación Empresarial busca reconocer a las empresas que no se conforman, que se atrevieron a cambiar, a mejorar y a obtener resultados distintos.

Esta edición también reafirma nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades, reconociendo el liderazgo femenino a través de la categoría Empresaria del Año, destacando a mujeres que han dejado huella con su visión y su impacto empresarial.

Nuestro mensaje es sencillo y directo: si su empresa ha innovado, si ha mejorado la forma en que hace las cosas, si ha creado algo nuevo y ha generado resultados, este es el momento de postularse.

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá seguiremos apostando por la innovación como motor de crecimiento, competitividad y oportunidades para todos.