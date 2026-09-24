“Admisión secundaria a universidad: desafío educativo”

La admisión de estudiantes de secundaría a la Universidad de Panamá revela una encrucijada que define el futuro del país. Cada plaza universitaria no solo representa un cupo académico, sino la esperanza de movilidad social, el capital humano para la economía y la legitimidad del sistema educativo.

Sin embargo, las brechas en calidad, orientación vocacional y recursos educativos convierten el acceso en un proceso desigual: estudiantes de colegios con menos infraestructura y apoyo quedan relegados frente a quienes cuentan con tutorías privadas y redes.

El reto no es solo aumentar cupos; es garantizar que la preparación llegue a todas las aulas y que el sistema de selección evalúe potencial y no solo privilegios. La Universidad de Panamá tiene la oportunidad y la responsabilidad de liderar soluciones: pruebas más inclusivas, programas de transición académica, becas focalizadas y alianzas con escuelas secundarias.

Mejorar la admisión significa reconstruir el puente entre la secundaria y la educación superior para que el talento diverso contribuya a la innovación, la justicia y el desarrollo nacional. Si fallamos, desperdiciamos generaciones; si actuamos, transformamos vidas y aseguramos un país más equitativo y próspero.