A un paso del patriarcado, al matriarcado

Hoy, les voy a contar, un cuento, al estilo, de como lo hacía, cuando daba clases.En una etapa, en la que el troglicdita no sabía, encender el fuego, sucedía, lo siguiente: el troglodita, una vez encontró una rama encendida y se fué acercando, a medida que lo haci, fué sintiendo el calor, hasta que se dió cuenta, que si se acercaba demasiado, se podía quemar.Tomó la rama encendida y la llevó a su cuevaEste fuego, le sirvió, para calentarse, asustar a los animales salvajes, comer comida caliente, cocida, protegerse del frío y las adversidades del tiempo, además de arma, contra sus enemigos. Cuando salía de la cueva, la mujer, se quedaba cuidando el fuego. Solo imagínense, que sucedía, si la mujer, se descuidaba y el fuego se apagaba. En las cruzadas, el Señor feudal, se iba a sus guerras santas, a sus parejas, le ponían, el cinturón de castidad, mientras duraba la guerra. En la edad media, cuando, la mujer, se casa, al día siguiente, tenía que tender la sábanas, para demostrar, que era señorita.Es por ello, que la mujer de hoy, lucha por sus derechos.Y mientras los muchachos, se las pasan en las esquinas, ellas estudian. Las mujeres, han demostrado, su capacidad y si esto, continúan, los hombres, serán, los amos de la casa y la mujer la que proveera, la alimentación y la seguridad y pasaremos del paternalismo. Maternalismo, es decir, del patriarcado, al matriarcado.* Periodista y docente.