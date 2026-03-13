14 de marzo: Día Mundial de la Endometriosis

El 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, y todo el mes está dedicado a crear conciencia sobre esta enfermedad crónica que afecta a una de cada diez mujeres y niñas en edad fértil.

A pesar de su alta prevalencia, sigue siendo poco comprendida y muchas veces normalizada. La endometriosis ocurre cuando tejido similar al del interior del útero crece fuera de él, causando dolor pélvico crónico, menstruaciones incapacitantes e infertilidad.

Mi historia comenzó en la adolescencia.

Los dolores eran intensos. Crecí normalizando el sufrimiento hasta que, en la adultez, un quiste y un dolor insoportable me llevaron a cirugía.

El diagnóstico fue endometriosis pélvica moderada. Lo que siguió fue una batalla silenciosa: consultas, cirugías y tratamientos sin solución definitiva, mientras enfrentaba el impacto emocional de la infertilidad. Durante más de dos décadas he vivido y trabajado soportando el dolor en silencio.

En Panamá se han dado pasos importantes: la Ley 213 de 2021 reconoce la endometriosis como enfermedad crónica y promueve su abordaje integral y protección laboral.

A pesar de todo, pude ser madre, una bendición que considero una victoria. Hoy alzo la voz por quienes aún callan: con información y apoyo es posible aprender a convivir con esta condición sin rendirse.

* Coach y escritora.