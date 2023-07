Zulay Rodríguez revela que no fue notificada personalmente para audiencia sobre caso de lingotes de oro

La diputada Zulay Rodríguez Lu reveló que no asistió a la audiencia de control de garantías programada para este miércoles, 26 de julio, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que no fue notificada personalmente.

Se trata del caso por la presunta apropiación de lingotes de oro del mexicano José Luis Penagos.

“Primero, no me han notificado personalmente; segundo, ahora dicen que me notificaron por correo; tercero, esto es una patraña porque aquí realmente lo que están haciendo es un show para que yo no recoja mis firmas”, reveló Rodríguez a Metro Libre.

La aspirante presidencial por la libre postulación indicó que en estos momentos está “concentrada en la recolección de mis firmas, esto es un hecho público y notorio”.

En ese sentido, la dirigente política inquirió que se trata de una persecución emulando prácticas de gobiernos de izquierda. “Vamos a llegar a ser como Nicaragua y como Venezuela, que en medio de la participación electoral les inventan patrañas a los candidatos para sacarlos del juego político”, declaró.

Con respecto al litigio legal, Rodríguez explicó que se trata de “un caso de hace 10 años que me gané en los tribunales de justicia, que se pagó todo. Por favor, ahora me vienen con esto. Es un caso totalmente inventado y que encima un procurador que no tiene competencia le dice a la CSJ que me investigue”.

“Han hecho de todo para sacarme del ruedo político, para sacarme del primer lugar y no lo han logrado. Llevo 46 semanas en el primer lugar y eso que el Tribunal Electoral me quitó 14,200 firmas con la intención de voto yo apoyo”, comentó Rodríguez.