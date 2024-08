Vocero presidencial reacciona tras noticia sobre auxilio a su hija

El vocero presidencial, Julio Bermúdez Valdés, indicó que gestionó “en 2020 y 2021, un apoyo económico del IFARHU por 46 mil 700 balboas para mi hija Berta Bermúdez que un año antes había egresado de la USMA con un índice de 2.7, y que cubren un aprendizaje de idioma y una maestría”

De acuerdo a Bermúdez apeló a la entidad “porque no soy un hombre de recursos ilimitados, siempre he vivido de mi trabajo, y en el caso que se ha divulgado, como el recurso otorgado no cubre la totalidad de costos que significa la estadía de un estudiante en un país extranjero, el resto salió de mi salario”.

A través de un comunicado, señaló que “como aparecer en la lista de recursos dado por el IFARHU no implica delito alguno, no dudo de que quien ha puesto a circular la nota de manera destacada y maliciosa lo ha hecho por mi condición de vocero presidencial”.

Añadió que “si pese a mi cargo el nombre de mi hija apareció en la lista, lo único que queda demostrado es la transparencia y la igualdad con la que la administración Mulino ha tratado estos casos, sin privilegio alguno, y con lo cual estoy plenamente de acuerdo”.

Comentó que si “alguien puede demostrar que se trata de un delito estoy en la disposición de asumir la responsabilidad, incluido dejar el cargo que ocupo porque, ni mi hija ha incurrido en infracción alguna ni acepté la propuesta del presidente Mulino para hacerle daño a su gobierno”.