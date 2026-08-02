Vía en Bocas del Toro vuelve a operar tras labores de limpieza

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) colaboró en las labores de limpieza luego del deslizamiento de tierra registrado en la comunidad de Willi Mazu, en la provincia de Bocas del Toro, que mantuvo la vía cerrada por unas seis horas.

La entidad informó que personal y equipo de la Sección de Cisternas fueron movilizados la noche del sábado para apoyar la remoción de escombros y la limpieza de la carretera, en coordinación con las instituciones encargadas de atender la emergencia.

Según el Idaan las labores permitieron despejar la vía y restablecer el tránsito vehicular, beneficiando a residentes, transportistas y demás usuarios de esta ruta.

La institución reiteró que mantendrá el apoyo a las autoridades competentes en situaciones de emergencia que afecten a las comunidades, poniendo a disposición su personal y equipos cuando sea necesario.