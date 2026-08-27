Veterinarios cuestionan declaraciones sobre edad y remuneración y defienden su aporte al país

La Asociación de Médicos Veterinarios de Panamá cuestionó las recientes declaraciones del titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, relacionadas con la edad y la remuneración de los médicos veterinarios que laboran en el Estado, y defendió el papel que desempeñan estos profesionales en la salud pública.

En un pronunciamiento emitido este 27 de agosto, la organización sostuvo que el trabajo veterinario no se limita a la atención de animales, sino que abarca la prevención, el diagnóstico y la vigilancia epidemiológica en fincas, puertos, aeropuertos, laboratorios, plantas procesadoras y fronteras.

La asociación destacó que “los médicos veterinarios participan en el diagnóstico y vigilancia de enfermedades como influenza aviar, salmonelosis, encefalitis equina, brucelosis, tuberculosis y rabia, algunas de las cuales tienen impacto directo en la salud pública”.

También señaló que, gracias a la vigilancia sanitaria, Panamá ha logrado mantener una condición sanitaria que, según la organización, protege al país de enfermedades como la fiebre aftosa, la peste porcina africana, la peste porcina clásica y las encefalopatías.

“Por eso, la medicina veterinaria estatal no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica para Panamá”, sostuvo la asociación.

Sobre los profesionales con mayor antigüedad, la organización rechazó que los años de servicio representen una carga y afirmó que constituyen conocimiento acumulado, experiencia técnica y capacidad para formar a nuevas generaciones.

La Asociación de Médicos Veterinarios de Panamá también afirmó que aproximadamente el 5.5% de los funcionarios del MIDA sostienen responsabilidades sanitarias de “enorme impacto nacional”, por lo que consideró necesario garantizar un número suficiente de profesionales al servicio del país.

“Defender al médico veterinario es defender la salud pública, la seguridad alimentaria, al productor nacional, las exportaciones y la economía del país”, manifestó la organización.

“El médico veterinario no es un gasto. Es una inversión en la salud, la economía y el futuro de Panamá”, enfatizó el gremio.