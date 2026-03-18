Vereda afroantillana se queda donde está

afp | El ministro del MOP, José Luis Andrade, reveló ayer que la Vereda Afroantillana, construida en un espacio de servidumbre pública, se mantendrá en su lugar tras el proyecto de ampliación de la vía España.

“La Vereda Afroantillana se va a quedar donde está, el proyecto contempla la salida para que se instalen los quioscos ahí. Segundo, vamos a estar en comunicación con los microempresarios que están en la servidumbre del MOP, son 58 si no me equivoco”, destacó el ministro Andrade.

También informó que el resto de los pequeños negocios ubicados en los límites de la servidumbre recibirán, desde hoy (18 de marzo), la visita de su personal. Añadió que se mantienen conversaciones con el Municipio de Panamá para su reubicación; además, Andrade enfatizó que el MOP no contempla indemnizaciones, debido a que dichos comercios se encuentran en la servidumbre.