Veraguas supera inspecciones sanitarias, Carnavales transcurren con orden y limpieza

Redacción Web
17 de febrero de 2026

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que los operativos de Carnaval en la provincia de Veraguas se desarrollan sin anomalías, como parte de las acciones de vigilancia y prevención sanitaria desplegadas durante las festividades.

De acuerdo con la entidad, se inspeccionaron 30 cisternas con el fin de garantizar el suministro de agua segura a la población. Asimismo, se verificaron 44 puestos de comida y 68 manipuladores de alimentos, para asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias y prevenir riesgos a la salud pública.

Además, el MINSA detalló que se mantiene el control de vectores y la atención activa en los centros de salud para brindar respuesta oportuna y proteger a la población durante estas actividades.

