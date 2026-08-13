Ventura Vega Osorio asume como nuevo ministro de Educación

Tras la renuncia de Lucy Molinar al cargo de Ministra de Educación, el presidente de la República, José Raúl Mulino, posesionó este jueves 13 de agosto a Ventura Vega Osorio como nuevo titular del Meduca.

Vega Osorio llega al cargo con experiencia en la administración pública y diferentes responsabilidades dentro del Estado panameño.

Entre sus antecedentes profesionales destaca su designación como secretario general de la Contraloría General de la República. También ocupó el cargo de director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y se desempeñó como viceministro encargado del Ministerio de Seguridad Pública.