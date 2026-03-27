Venezuela avala la extradición de Ali Hage, acusado por el atentado contra Alas Chiricanas

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró procedente la extradición de Ali Zaki Hage Jalil a Panamá, por su presunta vinculación con el atentado terrorista contra el vuelo 901 de aerolínea panameña Alas Chiricanas, ocurrido en 1994.

La decisión se consolidó en una audiencia oral y pública celebrada el jueves 26 de marzo y la decisión se publicó en la página oficial del TSJ.

Hage Jalil, quien fue capturado en la Isla de Margarita en noviembre de 2025, podría ser entregado formalmente a las autoridades panameñas en las próximas semanas.

De acuerdo con la decisión judicial, a Hage Jalil se le mantiene la medida de privación judicial preventiva, hasta que se realice la entrega del mismo a las autoridades de la República de Panamá.