Venezolanos podrán usar su pasaporte vencido para trámites legales en Panamá

Los venezolanos, que se encuentran en Panamá y tienen su pasaporte vencido, podrán realizar sus trámites legales en las distintas entidades del país, informó el presidente José Raúl Mulino.

“Vamos a aceptar por los próximos seis meses los pasaportes venezolanos vencidos en todas las entidades del Estado”, afirmó el mandatario.

En su conferencia de prensa semanal, Mulino reveló que esta decisión se dio tras una petición que hizo un grupo de venezolanos en Panamá.

“Hemos dado orden, ayer firmé y hoy se está subiendo a la red la autorización para que, en los distintos trámites, bancarios, renovación de licencias, etc., los venezolanos puedan acceder al trámite con su pasaporte vencido. Eso va a ayudar mucho a la gente que ya está aquí en Panamá y que no pueden, por obvias razones no pueden ir a Venezuela a renovar su documento de viaje. El gobierno les ha dado seis meses más para que puedan renovar pasaportes, sin ningún tipo de contratiempos”, puntualizó.