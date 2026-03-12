Veintiséis asociaciones definen perfil del defensor

Veintiséis asociaciones y representantes de la sociedad civil se pronunciaron sobre las cualidades que debería tener la persona que ocupe el cargo de nuevo Defensor del Pueblo, destacando la necesidad de que sea una figura independiente, con amplia formación y comprometida con la defensa de los derechos humanos en el país.

El sociólogo Milciadez Pinzón señaló que “el perfil del próximo defensor debe contemplar varios elementos fundamentales, en primer lugar, una excelente formación, además debe ser una persona que conozca los principales problemas que atraviesa la nación y que tenga algún tipo de conocimiento sobre el rol de los derechos humanos en el país y a nivel general”.

Por su parte, el presidente de la Alianza de Asociaciones de Enfermedades Raras (Alaser), Anthony Latour, indicó que: “Nosotros como sociedad civil pedimos que esta nueva autoridad sea alguien imparcial, sin ningún tipo de conflictos de intereses, y que esté empapado sobre los derechos de las personas con algún tipo de condición especial, el acceso al medicamento y los lineamientos que tiene la Organización Mundial de la Salud y sobre todo que maneje los documentos internacionales”.

En tanto, Olmedo Carrasquilla Aguilar, del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), manifestó que es fundamental que el proceso de selección del nuevo defensor del pueblo sea transparente y con participación ciudadana. “Abogamos para que este proceso conlleve legitimidad hacia una institución independiente, plural, eficaz y capaz de generar diálogos ante la inestabilidad social”, afirmó.