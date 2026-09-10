Unas 67 privadas de libertad retoman labores de barrido en San Miguelito con el Plan Libertad

Sesenta y siete privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda iniciaron este jueves labores de barrido en distintos sectores de San Miguelito, como parte de la reactivación del Plan Libertad, en conjunto con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Las mujeres fueron trasladadas en buses de la AAUD hacia diferentes puntos del distrito, entre ellos La Gran Estación, la vía principal de San Miguelito hasta San Isidro, Villa Lucre y parte de la Vía Ricardo J. Alfaro hasta Linda Vista.

Antes de comenzar las labores, participaron en un acto en el que recibieron simbólicamente los implementos de barrido.

“Muchachas esta es una gran oportunidad que ustedes tienen, no la desechen, es un paso para su libertad”, expresó Chanan Singh, director general del Sistema Penitenciario.

Por su parte, Ovil Moreno, director de la AAUD, informó que cuatro mujeres que estuvieron anteriormente en el Plan Libertad ahora son contratadas por la institución.

“Quién quita que las que están aquí desarrollen bien su trabajo, cumplan con las reglas y también puedan ser parte formalmente del personal de la Autoridad de Aseo”, manifestó Moreno.

Una de las participantes, Iorlenis Figueroa, agradeció a sus compañeras y a las autoridades por la oportunidad de retomar el programa.

“Que este programa sea más que un proyecto, que sea una semilla de esperanza para muchas vidas porque todas merecemos una oportunidad para comenzar de nuevo”, expresó.

Mientras que Carlos Sánchez, residente de la comunidad 9 de Enero, consideró positiva la iniciativa y recordó que durante la participación anterior de las privadas de libertad el área se mantenía limpia.

“Cuando ellas estaban anteriormente todo esto estaba limpio, no había ningún problema”, afirmó.