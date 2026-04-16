Unachi solicita información urgente sobre evaluación de títulos usados en ascensos docentes

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) informó que, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, inició un proceso de recopilación de información sobre títulos académicos utilizados por docentes en trámites de ascenso y reclasificación.

Mediante la circular DECANATO-FCNYE-003-2026, dirigida a directores de departamento, se solicitó detallar los procesos de evaluación de títulos expedidos por las universidades American Andragogy University (AAU) y American International University (AIU).

El documento indica que esta acción responde a una solicitud previa de instancias superiores. “Les comunico que hemos recibido la nota VIC.ACAD.0319-2026, con fecha 14 de abril de 2026, en la cual se nos solicita, a la mayor brevedad posible, la información relacionada con los procesos de evaluación de los títulos expedidos por las universidades American Andragogy University (AAU) y American International University (AIU)”, señala la circular.

De acuerdo con el texto, estos títulos “fueron utilizados en procesos de ascenso y/o reclasificación docente en su unidad”, lo que motivó la revisión interna en las distintas dependencias académicas.