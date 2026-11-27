Los atrasos en el pago de salarios a docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) se han convertido en una situación recurrente durante los últimos meses, según manifestaron representantes de los trabajadores.

La preocupación vuelve a surgir este mes, cuando los funcionarios aún esperan el pago de la primera quincena, que debía hacerse efectivo el día 13, y de la segunda, correspondiente al 26 de noviembre.

Katherine Santamaría, secretaria general de la Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Chiriquí (ASEUNACHI), señaló que “el rector emitió un comunicado el miércoles; sin embargo, no ofrece información concreta sobre cuándo se realizarán los pagos”.

Santamaría expresó que: “La situación es desesperante, ya que no sabemos qué va a ocurrir con diciembre y el décimo”.

Por su parte, el profesor Félix Estrada Kapell, de la Asociación de Profesores de la Unachi, indicó que los pagos todavía no se han reflejado y que, al llegar la fecha de la segunda quincena, aún no habían recibido la primera.

En el comunicado emitido el miércoles, la Rectoría informó que el traslado de partida interinstitucional, aprobado por la Asamblea Nacional, se encontraba pendiente de la firma del ministro de Educación.

Según la institución, el despacho ministerial comunicó que el refrendo se realizaría en las próximas horas, sin precisar la fecha.