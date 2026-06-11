UNACHI no tiene fondos para pagar planilla, dijo el Contralor

El contralor general, Anel “Bolo” Flores, reveló la crítica situación financiera de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), destacando que la institución no cuenta con los fondos necesarios para cubrir el pago de su planilla. Según Flores, la falta de liquidez impide que los desembolsos a los trabajadores se hagan efectivos.

“La UNACHI no tiene plata para pagar sus planillas. Eso es producto, obviamente, de lo que ya todo el mundo conoce: un mal manejo administrativo. Lo que está sucediendo hoy es que no hay dinero para pagar esa planilla; tendrán que hacer sus esfuerzos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ver cómo resuelven ese tema, aquí no hay un problema de la Contraloría General”, enfatizó el funcionario.

Al ser consultado sobre si esta crisis debería provocar renuncias dentro de la institución, Flores prefirió mantener distancia, recordando que la UNACHI goza de autonomía universitaria y que no intervendrá en sus decisiones internas.

Sin embargo, en lo que respecta a su competencia fiscalizadora, fue categórico: “Nosotros no estamos efectuando pagos de planilla porque simplemente no tienen viabilidad económica; eso quiere decir que no tienen el dinero en la cuenta para poder cumplir con sus diferentes obligaciones contractuales”.