UNACHI: fondos aprobados solo cubrirían una quincena de octubre para docentes y administrativos

El traslado de partida interinstitucional por B/. 4,455,940.00 solicitado por la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) fue aprobado ayer por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Sin embargo, los recursos destinados al pago de docentes y administrativos solo permitirían cubrir la primera quincena de octubre, según lo explicado por representantes de la institución.El rector de la UNACHI, Absel Navarro, detalló que de los B/. 4,455,940.00 aprobados por la Asamblea, B/. 1.11 millones corresponden a sueldos fijos administrativos, B/. 2.8 millones a sueldos fijos docentes, B/. 33,636 al personal de investigación y B/. 451,000 a la cuota patronal.No obstante, Víctor Amílcar Fuentes, director de Asesoría Jurídica de la UNACHI, advirtió que los recursos conseguidos hasta el momento solo permitirían cubrir una quincena de octubre para docentes y administrativos.Por su parte, el profesor Félix Estrada-Kapell expresó su inconformidad ante la situación y manifestó que 'resulta indignante para el estamento docente continuar impartiendo clases, mientras el personal administrativo cumple con sus funciones, sin tener certeza sobre el pago oportuno de sus salarios'.