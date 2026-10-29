UNACHI: fondos aprobados solo cubrirían una quincena de octubre para docentes y administrativos

El traslado de partida interinstitucional por B/. 4,455,940.00 solicitado por la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) fue aprobado ayer por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Sin embargo, los recursos destinados al pago de docentes y administrativos solo permitirían cubrir la primera quincena de octubre, según lo explicado por representantes de la institución.

El rector de la UNACHI, Absel Navarro, detalló que de los B/. 4,455,940.00 aprobados por la Asamblea, B/. 1.11 millones corresponden a sueldos fijos administrativos, B/. 2.8 millones a sueldos fijos docentes, B/. 33,636 al personal de investigación y B/. 451,000 a la cuota patronal.

No obstante, Víctor Amílcar Fuentes, director de Asesoría Jurídica de la UNACHI, advirtió que los recursos conseguidos hasta el momento solo permitirían cubrir una quincena de octubre para docentes y administrativos.

Por su parte, el profesor Félix Estrada-Kapell expresó su inconformidad ante la situación y manifestó que “resulta indignante para el estamento docente continuar impartiendo clases, mientras el personal administrativo cumple con sus funciones, sin tener certeza sobre el pago oportuno de sus salarios”.