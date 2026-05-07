UNACHI en crisis, no hay dinero para pagar la planilla

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina de Bonagas, se reunió ayer con personal del Ministerio de Economía y Finanzas en busca de fondos para solventar la deuda de 12.5 millones de dólares con la Caja de Seguro Social en concepto de cuotas obrero-patronales, al igual que recursos para hacer frente a la planilla de la institución.

De Bonagas presentó cifras de recortes presupuestarios realizados a lo interno de la entidad que están siendo evaluados por las autoridades ministeriales. “Solo podemos decir que los requerimientos de la rectora están en evaluación”, informó el MEF al ser cuestionado sobre el resultado del encuentro. Se espera que el viernes se brinde una respuesta para poder hacer frente al pago de la planilla contemplado para la próxima semana.

La casa de estudios superiores, a través de un comunicado, expresó su preocupación aduciendo que los compromisos de la entidad responden a los recortes presupuestarios realizados durante los años 2025 y 2026.

“En relación con los pagos correspondientes a la cuota del seguro social retenida a funcionarios administrativos y docentes, es importante aclarar que dicho monto no fue asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en nuestro presupuesto de 2025 y 2026, entidad encargada de efectuar los depósitos respectivos. Estos aportes solo fueron realizados hasta el mes de julio del año 2025 ante este hecho”, explicó la entidad.

Por su parte, Félix Estrada Kapell, presidente de la Asociación de Profesores, explicó que no están recibiendo atención médica desde abril por falta de pago. “Nosotros estamos instando a que la rectora haga lo propio como administradora y representante de la institución; y si no, pues queda dar un paso al costado para que se pueda oxigenar y se pueda hacer un mejor trabajo dentro de la institución”, expresó Estrada.