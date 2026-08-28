¿Un préstamo familiar en el Mitradel, se justifica?

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar la vista presupuestaria de la entidad, instancia en la que confirmó y defendió la contratación de su cuñado, Edwin Cedeño, como asesor 2 en la institución.

Durante su intervención, ante los cuestionamientos del diputado José Pérez Barboni, la titular del Mitradel aclaró que Cedeño es hermano de su esposo y que su incorporación se realizó mediante un préstamo interinstitucional solicitado directamente por ella desde el Tribunal Electoral.

Según explicó la ministra, el salario del funcionario no es pagado por el ministerio, ya que su posición y retribución provienen de su institución de origen.

Al ser consultada sobre si consultó esta situación con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Muñoz afirmó que sí realizó la gestión, aunque reconoció que hasta el momento no ha recibido una respuesta formal por parte de la entidad.

Ante la situación, en redes no se han hecho esperar los cuestionamientos y hasta el mismo diputado Pérez Barboni compartió el video en donde le hacía las preguntas con el mensaje “Conflicto de interés, ¿Es, o no es?”.

También consultamos a la ANTAI y al Tribunal Electoral, para conocer su versión, pero al cierre de la nota, no respondieron.