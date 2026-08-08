Un hombre es aprehendido por ingresar a las vías del Metro

La Policía Nacional informó que aprehendió arrestó a una persona en la estación Santo Tomás de la Línea 1 del Metro de Panamá, luego de ingresar sin autorización a las vías del tren, provocando la interrupción del servicio por 37 minutos.

De acuerdo a la entidad policial el ciudadano, de 29 años, fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

La Policía Nacional resaltó que mantiene su compromiso con la seguridad y el orden público para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público.