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Un hombre es aprehendido por ingresar a las vías del Metro

Un hombre es aprehendido por ingresar a las vías del Metro
Cortesía | El hombre detenido.
Redacción Web
08 de agosto de 2026

La Policía Nacional informó que aprehendió arrestó a una persona en la estación Santo Tomás de la Línea 1 del Metro de Panamá, luego de ingresar sin autorización a las vías del tren, provocando la interrupción del servicio por 37 minutos.

De acuerdo a la entidad policial el ciudadano, de 29 años, fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

La Policía Nacional resaltó que mantiene su compromiso con la seguridad y el orden público para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público.

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