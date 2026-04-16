UMIP explora alianzas con empresa internacional de cruceros para impulsar formación y empleo de cadetes

Una delegación de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), encabezada por el vicerrector académico Roberto Aparicio, sostuvo una reunión con representantes de BSM Cruise Services, con el objetivo de fortalecer la cooperación académica y abrir nuevas oportunidades en la industria de cruceros.

Conforme al reporte oficial, durante el encuentro la UMIP “presentó su amplia oferta académica orientada a la formación integral de profesionales del sector marítimo, destacando los programas dirigidos a oficiales de cubierta, máquina y electrotecnia”.

Asimismo, se dieron a conocer las capacidades de la institución para desarrollar e impartir cursos bajo los estándares de la Organización Marítima Internacional, incluyendo formación básica, avanzada y especializada, adaptada a las demandas actuales del sector de cruceros.

De acuerdo con Aparicio, la reunión permitió identificar posibles áreas de cooperación entre la academia y la industria.

“La reunión permitió intercambiar perspectivas sobre posibles áreas de cooperación, fortaleciendo los vínculos entre la academia y la industria, con miras a generar oportunidades de embarque, formación práctica y desarrollo profesional para los cadetes de la UMIP en el sector de cruceros a nivel global”, señaló.