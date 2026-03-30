Ulloa llama a la reflexión en Semana Santa

ML | En el inicio de la Semana Santa, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, exhortó a los fieles a vivir este tiempo como una experiencia de conversión y no como una tradición más.

Durante un mensaje, destacó que esta es la semana “más grande y santa del año” y llamó a una reflexión personal sobre el papel de cada creyente en la Pasión de Cristo: “¿Quién soy yo en este momento?”, cuestionó, señalando que muchas veces se actúa con fe inconstante, miedo o indiferencia.

El prelado insistió en la necesidad de hacer una pausa en medio del ritmo acelerado de la vida para reencontrarse con Dios y redescubrir el sentido de la vida. Asimismo, recordó que el estilo de Jesús es el servicio y la entrega, no el poder.