Ulloa: la paz y la esperanza son posibles

ML | El monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado para recordar que “la paz y la esperanza son posibles”.

En su homilía de Navidad, Ulloa indicó que “en estos días, cuando sentimos la ausencia de quienes ya no están, cuando el mundo vive divisiones, violencia e injusticias, el Niño de Belén viene a decirnos que la paz es posible, que siempre podemos recomenzar y que la esperanza no se apaga”.

Ulloa, recomendó que esta celebración renueve los hogares, sane heridas y fortalezca la fraternidad, impulsando a la sociedad a cuidar a los más vulnerables y a construir relaciones basadas en la solidaridad y el respeto.