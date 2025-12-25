Ulloa: La Navidad nos recuerda que la paz y la esperanza son posibles

En su mensaje de Navidad, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, subrayó que esta fecha reafirma que Dios no es lejano, sino cercano a la realidad humana, al hacerse pequeño y humilde en Jesús.

El arzobispo resaltó que en tiempos marcados por la ausencia de seres queridos, así como por divisiones, violencia e injusticias a nivel mundial, el Niño de Belén trae un mensaje claro de esperanza. Según Ulloa, la Navidad recuerda que la paz es posible, que siempre existe la oportunidad de recomenzar y que la esperanza no se apaga.

Asimismo, hizo un llamado a que esta celebración renueve los hogares, sane heridas y fortalezca la fraternidad, impulsando a la sociedad a cuidar a los más vulnerables y a construir relaciones basadas en la solidaridad y el respeto.

Monseñor Ulloa concluyó deseando una santa y feliz Navidad, vivida en familia, en paz y con el corazón abierto a Dios y a los hermanos.